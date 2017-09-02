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Новости Нижнего Тагила

Центр адаптивной культуры откроется в Нижнем Тагиле в октябре (ФОТО)

2 сентября 2017, 10:00Добавить новость
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Накануне в Центральной библиотеке Нижнего Тагила прошёл семинар на тему введения тифлокомментирования в работу учреждений культуры региона. В мероприятии приняли участие около 100 представителей территорий Горнозаводского управленческого округа.

Среди гостей были иностранные специалисты по тифлокомментированию. Они рассказали о технологии словесного описания мультфильмов, художественных фильмов и даже комиксов. Люди с проблемами зрения хотят получать информацию, несущую нейтральную окраску, чтобы самим составлять мнение об объекте культуры, заверили эксперты.

Присутствующие на практической части занятия попробовали себя в качестве тифлокомментаторов. Их работу оценивал эксперт тагильчанин Женя Быков, инвалид по зрению.

 

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Фото: Центральная библиотека Нижнего Тагила


В Нижнем Тагиле силами Центральной библиотеки установлен подход к особым категориями детей и взрослых. А в октябре 2017 года свои двери откроет Центр адаптивной культуры, на подготовку которого было потрачено более полумиллиона рублей.

 

Он объединит существующие направления – занятия с тактильными книгами, чтение вслух животным, песочную терапию, пластилинографию, мульттерапию, – и даст старт новым методикам, таким как театральная студия, интернет-радио, тифлоэкскурсии и др.

 
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