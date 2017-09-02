Центр адаптивной культуры откроется в Нижнем Тагиле в октябре (ФОТО)

Среди гостей были иностранные специалисты по тифлокомментированию. Они рассказали о технологии словесного описания мультфильмов, художественных фильмов и даже комиксов. Люди с проблемами зрения хотят получать информацию, несущую нейтральную окраску, чтобы самим составлять мнение об объекте культуры, заверили эксперты.
Присутствующие на практической части занятия попробовали себя в качестве тифлокомментаторов. Их работу оценивал эксперт тагильчанин Женя Быков, инвалид по зрению.
Фото: Центральная библиотека Нижнего Тагила
В Нижнем Тагиле силами Центральной библиотеки установлен подход к особым категориями детей и взрослых. А в октябре 2017 года свои двери откроет Центр адаптивной культуры, на подготовку которого было потрачено более полумиллиона рублей.
Он объединит существующие направления – занятия с тактильными книгами, чтение вслух животным, песочную терапию, пластилинографию, мульттерапию, – и даст старт новым методикам, таким как театральная студия, интернет-радио, тифлоэкскурсии и др.