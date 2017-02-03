Пятеро детсадовцев из Екатеринбурга подхватили кишечную инфекцию: в городе вспышка заболеваемости

Родители одного из заболевших ребят рассказали, что забрали сына из детского сада, а вечером у него появились симптомы пищевого отравления. У 6-летнего мальчика был жидкий стул, рвота, и от слабости он даже не мог ходить. Медики диагностировали острый ротавирусный гастроэнтерит, пишет E1.ru.



Позже родители, общаясь с другими семьями, выяснили, что еще девятерым воспитанникам из этой группы стало плохо.



Журналистам в комментариях руководство детского сада отказало. В администрации города информацию подтвердили и заявили, что в городе произошла вспышка кишечной инфекции. Детскому саду предстоит проверка с целью обнаружения источника болезни.