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Пятеро детсадовцев из Екатеринбурга подхватили кишечную инфекцию: в городе вспышка заболеваемости

3 февраля 2017, 09:00Добавить новость
город,дети,Екатеринбург,здоровье,медицина,ребенок,Россия,Свердловская область
В Екатеринбурге пятеро воспитанников детского сада №75 попали в больницу с кишечной инфекцией.

Родители одного из заболевших ребят рассказали, что забрали сына из детского сада, а вечером у него появились симптомы пищевого отравления. У 6-летнего мальчика был жидкий стул, рвота, и от слабости он даже не мог ходить. Медики диагностировали острый ротавирусный гастроэнтерит, пишет E1.ru.

Позже родители, общаясь с другими семьями, выяснили, что еще девятерым воспитанникам из этой группы стало плохо.

Журналистам в комментариях руководство детского сада отказало. В администрации города информацию подтвердили и заявили, что в городе произошла вспышка кишечной инфекции. Детскому саду предстоит проверка с целью обнаружения источника болезни.

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