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Виновной в организации «кладбища животных» в частном доме Екатеринбурга грозит уголовное преследование (ФОТО)

3 февраля 2017, 09:10Добавить новость
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20 января в одном из домов частного сектора Екатеринбурга было обнаружено множество трупов животных. Дом снимала девушка, которая за деньги брала собак и кошек на передержку. Однако никто и не подозревал, что отправляет спасенных животных на верную смерть.

Стало известно, что уголовное дело в отношении Стариковой Анны было возбуждено по статьям «Мошенничество» и «Жестокое отношение с животными».

По сообщению руководителя фонда «Зоозащита», дело находится на личном контроле прокурора области. И, в случае реальных мер, его можно будет назвать прецедентным, пишет «Наша газета».

 

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