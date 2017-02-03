Виновной в организации «кладбища животных» в частном доме Екатеринбурга грозит уголовное преследование (ФОТО)

20 января в одном из домов частного сектора Екатеринбурга было обнаружено множество трупов животных. Дом снимала девушка, которая за деньги брала собак и кошек на передержку. Однако никто и не подозревал, что отправляет спасенных животных на верную смерть.
Стало известно, что уголовное дело в отношении Стариковой Анны было возбуждено по статьям «Мошенничество» и «Жестокое отношение с животными».
По сообщению руководителя фонда «Зоозащита», дело находится на личном контроле прокурора области. И, в случае реальных мер, его можно будет назвать прецедентным, пишет «Наша газета».