Выговоры объявлены главам районов Нижнего Тагила за отсутствие результатов расчистки и гололёд

За неудовлетворительную работу по контролю за расчисткой, которая выражается в отсутствии результатов, -- пояснил причину вынесения выговоров Сергей Носов.

Парамонов Денис Владимирович и другие ответственный лица.



Вопрос со скользкими тротуарами начальник управления городским хозяйством пообещал разрешить к 5 марта.



Было принято решение накануне следующего выезда сменить объект проверки.