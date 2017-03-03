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Новости Нижнего Тагила

Выговоры объявлены главам районов Нижнего Тагила за отсутствие результатов расчистки и гололёд

3 марта 2017, 19:05Добавить новость
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Расчистка крыш  и борьба с гололёдом – эти проблемные темы должны были стать главными на аппаратном совещании, проведённом Сергеем Носовым. Однако ни один из глав районов в докладах не акцентировал внимание на них. Как результат, мэр объявил им выговоры.
За неудовлетворительную работу по контролю за расчисткой, которая выражается в отсутствии результатов, -- пояснил причину вынесения выговоров Сергей Носов.

На совещании присутствовали глава администрации Дзержинского района Ревенко Александр Юрьевич, глава администрации Ленинского района Мальцев Геннадий Геннадьевич и глава Тагилстроевского района Парамонов Денис Владимирович и другие ответственный лица.


Вопрос со скользкими тротуарами начальник управления городским хозяйством пообещал разрешить к 5 марта.

Было принято решение накануне следующего выезда сменить объект проверки.

© Екатерина Малых, TagilCity.ru
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Комментарии (1)
Матвей Лукич 03.03.2017 19:36:14 #
Им не выговоры надо делать, а штрафовать каждый месяц тысяч на 50, авось начнут шевелиться.
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