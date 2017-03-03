Выговоры объявлены главам районов Нижнего Тагила за отсутствие результатов расчистки и гололёд

Расчистка крыш и борьба с гололёдом – эти проблемные темы должны были стать главными на аппаратном совещании, проведённом Сергеем Носовым. Однако ни один из глав районов в докладах не акцентировал внимание на них. Как результат, мэр объявил им выговоры.
За неудовлетворительную работу по контролю за расчисткой, которая выражается в отсутствии результатов, -- пояснил причину вынесения выговоров Сергей Носов.
На совещании присутствовали глава администрации Дзержинского района Ревенко Александр Юрьевич, глава администрации Ленинского района Мальцев Геннадий Геннадьевич и глава Тагилстроевского района Парамонов Денис Владимирович и другие ответственный лица.
Вопрос со скользкими тротуарами начальник управления городским хозяйством пообещал разрешить к 5 марта.
Было принято решение накануне следующего выезда сменить объект проверки.