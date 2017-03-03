Нейрохирург из Нижнего Тагила Владимир Неволин получил «медицинский Оскар» (ФОТО)

Заведующий нейрохирургическим отделением больницы №1 Нижнего Тагила получил премию Медицинской палаты Свердловской области, как ее называют медики, «медицинский Оскар», сообщает Е1.RU. 62-летний врач Владимир Неволин уже 44 года работает в единственном отделении нейрохирургии в Нижнем Тагиле.
В 1983 году он приехал в город из Пермского края и стоял, так сказать, у истоков работы отделения больницы, которая тогда только открылась и являлась медсанчастью УВЗ. Доктор до сих пор помнит и свою первую операцию, и первую больную.
На протяжении всей работы Владимир Неволин всегда совершенствовал свое мастерство. Он обучался в обеих столицах России, Новокузнецке и Германии. И сейчас он всегда способствует тому, чтобы врачи его отделения проходили обучение.
Два его сына тоже стали медиками. Старший работает вместе с отцом в отделении, младший – невролог в уральской столице.
Фото: E1.ru