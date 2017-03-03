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Новости Нижнего Тагила

Нейрохирург из Нижнего Тагила Владимир Неволин получил «медицинский Оскар» (ФОТО)

3 марта 2017, 17:05Добавить новость
Нижний Тагил,врач,здравоохранение,здоровье,специалисты,профессионализм,награда
Заведующий нейрохирургическим отделением больницы №1 Нижнего Тагила получил премию Медицинской палаты Свердловской области, как ее называют медики, «медицинский Оскар», сообщает Е1.RU.  62-летний врач Владимир Неволин уже 44 года работает в единственном отделении нейрохирургии в Нижнем Тагиле.

В 1983 году он приехал в город из Пермского края и стоял, так сказать, у истоков работы отделения больницы, которая тогда только открылась и являлась медсанчастью УВЗ. Доктор до сих пор помнит и свою первую операцию, и первую больную.

На протяжении всей работы Владимир Неволин всегда совершенствовал свое мастерство. Он обучался в обеих столицах России, Новокузнецке и Германии. И сейчас он всегда способствует тому, чтобы врачи его отделения проходили обучение.

Два его сына тоже стали медиками. Старший работает вместе с отцом в отделении, младший – невролог в уральской столице.

Нижний Тагил,врач,здравоохранение,здоровье,специалисты,профессионализм,награда
Фото: E1.ru
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