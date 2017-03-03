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Новости Нижнего Тагила

Низкое качество белорусских сыров может стать причиной запрета их экспорта в Россию

3 марта 2017, 16:10Добавить новость
Россия,экономика,Белоруссия,импорт,продукция,контроль,товары,Россельхознадзор,качество
Россельхознадзор может ввести запрет на сельскохозяйственную продукцию некоторых белорусских предприятий, сообщает газета «Известия». В связи с обнаруженными нарушениями санитарных норм в сырной продукции 2-х белорусских заводов надзорное ведомство России намерено ввести ограничение на ввоз, если еще раз будет допущено санитарное нарушение.

Только в феврале в сырах Ошмянского и Лидского предприятий трижды обнаруживалось превышение нормы содержания опасного для здоровья консерванта.

При этом производители даже не указывают содержание в сырах натамицина - E235.

Поставки в Россию данного вещества находятся под строгим контролем, так как его влияние на человеческий организм опасно: он блокирует действие антибиотиков. А в таком случае, при серьезной болезни человек может умереть из-за того, что даже сильнодействующий препарат не будет работать.
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