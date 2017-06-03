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154 двойни и одна тройня родились за первые три месяца 2017 года в Свердловской области

3 июня 2017, 12:15Добавить новость
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За первые три месяца 2017 года в Свердловской области родились 12,3 тысячи детей. Среди них – 154 пары двойняшек и одна тройня.

Из всего числа – 6,3 тысячи мальчиков и 6 тысяч девочек. Об этом сообщает Свердловское отделение Фонда соцстрахования. Интересно, что 4 503 – первенцы, 4 950 – вторые в семье, 1 947 – третьи и еще 738 родились в семьях четвертыми и более. Средний возраст рожениц – 30 лет.

Также по данным ведомства стало известно, что для оплаты родовых сертификатов было перечислено более 132 миллионов рублей, пишет Областная газета. Это соответствует 45 388 оплаченным сертификатам.

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