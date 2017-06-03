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Новости Нижнего Тагила

Жители Свердловской области сообщают о последствиях урагана и фейковых фотографиях смерча (ФОТО, ВИДЕО)

3 июня 2017, 09:15Добавить новость
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Над Свердловской областью минувшим днём прошла гроза, как и обещали синоптики. Стало известно об истинных разрушениях штормового ветра и о фейках в социальных сетях.

Сысертский и Белоярский городские округа приняли на себя основной удар стихии, пишет E1.ru. Вечером 2 июня без света оставались несколько посёлков.

В Сысерти местные жители зафиксировали падение деревьев, а также перевернувшуюся теплицу из поликарбоната. В Екатеринбурге на одном из зданий от ветра сорвало крышу.

Интересно, что некоторые пользователи соцсетей выкладывали фейковые фотографии о надвигающемся смерче в сторону Арамиля. В МЧС информацию опровергли и добавили, что это не первое ложное сообщение о непогоде.

 

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Фото и видео: E1.ru
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