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Новости Нижнего Тагила

198 потребителей наркотических веществ выявлены в Нижнем Тагиле с января по июнь 2017 года

3 августа 2017, 07:05Добавить новость
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Более 370 человек, находящихся в зависимости от различных веществ выявлены в Нижнем Тагиле за последние полгода.

2 августа прошло совещание главы города Сергея Носова с врачами, педагогами и полицейскими. Собравшиеся обсудили проблемы распространения ВИЧ, алкоголизма и наркомании среди тагильчан.

По данным врачей, за последние полгода в Нижнем Тагиле выявлены 198 потребителей наркотических веществ, 168 человек с алкогольной зависимостью и 12 страдающих от употребления сильных психоактивных веществ. При этом в ходе последней призывной комиссии результаты анализа на наркотические вещества у 6-ти призывников дали положительный результат.

Также специалистами отмечено, что среди жителей города, употребляющих наркотические вещества, наметился активный переход от опиатов к синтетическим наркотикам. Последние имеют для человеческого организма тяжелые и зачастую необратимые последствия.

Представители правоохранительных органов сообщили, что в 2017 году возрос процент преступлений, связанных с хранением и сбытом наркотиков. С января по июнь 2017-го года выявлено 491 правонарушение, что на 20% больше, чем за тот же период 2016-го года.

В конце совещания были определены направления работы для решения имеющихся проблем, передаёт пресс-служба Администрации Нижнего Тагила. Участники совещания пришли к общему мнению, что действенным средством профилактики при распространении ВИЧ, алкоголизма и наркомании является информирование граждан.

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