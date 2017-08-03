198 потребителей наркотических веществ выявлены в Нижнем Тагиле с января по июнь 2017 года

2 августа прошло совещание главы города Сергея Носова с врачами, педагогами и полицейскими. Собравшиеся обсудили проблемы распространения ВИЧ, алкоголизма и наркомании среди тагильчан.



По данным врачей, за последние полгода в Нижнем Тагиле выявлены 198 потребителей наркотических веществ, 168 человек с алкогольной зависимостью и 12 страдающих от употребления сильных психоактивных веществ. При этом в ходе последней призывной комиссии результаты анализа на наркотические вещества у 6-ти призывников дали положительный результат.



Также специалистами отмечено, что среди жителей города, употребляющих наркотические вещества, наметился активный переход от опиатов к синтетическим наркотикам. Последние имеют для человеческого организма тяжелые и зачастую необратимые последствия.



Представители правоохранительных органов сообщили, что в 2017 году возрос процент преступлений, связанных с хранением и сбытом наркотиков. С января по июнь 2017-го года выявлено 491 правонарушение, что на 20% больше, чем за тот же период 2016-го года.



В конце совещания были определены направления работы для решения имеющихся проблем, передаёт пресс-служба Администрации Нижнего Тагила. Участники совещания пришли к общему мнению, что действенным средством профилактики при распространении ВИЧ, алкоголизма и наркомании является информирование граждан.