Несколько свердловских главврачей сняты с должностей из-за имеющихся долгов перед бизнесменами

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Свердловской области сообщают об увольнении некоторых руководителей больниц за превышение допустимых долгов, оказанных региональным бизнесом.

За превышение предельно допустимых сумм задолженностей перед коммерсантами на Среднем Урале были освобождены от занимаемых должностей несколько руководителей медучреждений.





С действующими главврачами заключены договора, предусматривающие ответственность за превышение допустимой суммы долга, об этом сообщает интернет-газета ZNAK.





В минфине уточнили, что в апреле 2017 года были внесены изменения в региональный бюджет, согласно которым на погашение задолженности в сфере здравоохранения были выделены дополнительные средства в размере 100 млн рублей.