Похолодание и дожди ожидаются в Нижнем Тагиле с 5 августа

Синоптики УГМС дали прогноз на ближайшие несколько дней.

Сообщается, что в Нижнем Тагиле произойдет небольшое снижение суточных температур, а также жителей города ждут дождливые выходные.





В дневные часы температура воздуха будет составлять +20…+25 градусов. В ночные часы столбик термометра будет опускаться до отметки +10…+15 градусов. В выходные и в начале следующей недели вероятны дожди. Наибольшая масса осадков выпадет в воскресенье.





Синоптики отметили, что в последнюю неделю июля температура превысила климатическую норму на 2-3 градуса.