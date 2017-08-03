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Новости Нижнего Тагила

Похолодание и дожди ожидаются в Нижнем Тагиле с 5 августа

3 августа 2017, 15:30Добавить новость
Нижний Тагил,Свердловская область,экология,погода,прогноз,синоптики,выходные

Синоптики УГМС дали прогноз на ближайшие несколько дней.

Сообщается, что в Нижнем Тагиле произойдет небольшое снижение суточных температур, а также жителей города ждут дождливые выходные.

В дневные часы температура воздуха будет составлять +20…+25 градусов. В ночные часы столбик термометра будет опускаться до отметки +10…+15 градусов. В выходные и в начале следующей недели вероятны дожди. Наибольшая масса осадков выпадет в воскресенье.

Синоптики отметили, что в последнюю неделю июля температура превысила климатическую норму на 2-3 градуса. 

 
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