Предприятие из Екатеринбурга оштрафовано на 80 000 рублей за слив в реку фосфатов (ФОТО)

За всё время сброса сточных вод процент опасных веществ в реке Ольховка вырос в 16 раз. Кроме того, предприятие не вносило положенную законом плату за вредное воздействие на окружающую среду.



По результатам проверки прокуратура возбудила административные дела в отношении юридического лица ОАО «Акватех» и должностного лица в лице руководителя компании. Юрлицо оштрафовали на 80 000 рублей, должностное лицо получило штраф в размере 6 000 рублей.



Также через суд прокуратура обязала компанию очищать сточные воды, передаёт «Наша газета». Для исполнения решения суда, ОАО «Акватех» закупило очистительное оборудование стоимостью 3 миллиона рублей.

Фото: Наша газета