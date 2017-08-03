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Новости Нижнего Тагила

Предприятие из Екатеринбурга оштрафовано на 80 000 рублей за слив в реку фосфатов (ФОТО)

3 августа 2017, 08:35Добавить новость
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Екатеринбургское предприятие «Акватех» сбрасывало сточные воды с вредными для окружающей среды фосфатами в реку Ольховку.

За всё время сброса сточных вод процент опасных веществ в реке Ольховка вырос в 16 раз. Кроме того, предприятие не вносило положенную законом плату за вредное воздействие на окружающую среду.

По результатам проверки прокуратура возбудила административные дела в отношении юридического лица ОАО «Акватех» и должностного лица в лице руководителя компании. Юрлицо оштрафовали на 80 000 рублей, должностное лицо получило штраф в размере 6 000 рублей.

Также через суд прокуратура обязала компанию очищать сточные воды, передаёт «Наша газета». Для исполнения решения суда, ОАО «Акватех» закупило очистительное оборудование стоимостью 3 миллиона рублей.

 

вода,Екатеринбург,закон,здоровье,проверка,прокуратура,Свердловская область,суд,штраф,экология,Ольховка,река,сточные воды,загрязнение,окружающая среда

Фото: Наша газета

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