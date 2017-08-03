Рейтинг самых загрязненных регионов России возглавили муниципалитеты, в которых функционируют предприятия ЕВРАЗа

Организация «Зеленый патруль» опубликовала рейтинг самых загрязненных регионов России.

Список составлен на основе данных мониторинга природоохранной деятельности и экологического индекса.





В пятерку неблагоприятных в экологическом рейтинге вошли: Челябинская, Свердловская, Московская, Ленинградская и Оренбургская области. Интересно, что в некоторых из перечисленных регионов функционируют предприятия ЕВРАЗ, принадлежащие Абрамовичу.





Так, заводы ЕВРАЗа есть в Московской и Свердловской области. Помимо этого, Тульская область, где также расположились предприятия холдинга, заняла 14 место в рейтинге экологического неблагополучия. Заметим, что всего было исследовано 85 регионов.





Напомним, что недавно появилась информация, что ЕВРАЗ-холдинг отравляет Днепр токсичными выбросами.