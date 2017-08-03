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Новости Нижнего Тагила

Рейтинг самых загрязненных регионов России возглавили муниципалитеты, в которых функционируют предприятия ЕВРАЗа

3 августа 2017, 23:00Добавить новость
Евраз,Свердловская область,экология,Московская область,рейтинг,загрязнение,выбросы,мониторин,окружающая среда,Кемеровская область,Абрамович

Организация «Зеленый патруль» опубликовала рейтинг самых загрязненных регионов России. 

Список составлен на основе данных мониторинга природоохранной деятельности и экологического индекса.

В пятерку неблагоприятных в экологическом рейтинге вошли: Челябинская, Свердловская, Московская, Ленинградская и Оренбургская области. Интересно, что в некоторых из перечисленных регионов функционируют предприятия ЕВРАЗ, принадлежащие Абрамовичу.

Так, заводы ЕВРАЗа есть в Московской и Свердловской области. Помимо этого, Тульская область, где также расположились предприятия холдинга, заняла 14 место в рейтинге экологического неблагополучия. Заметим, что всего было исследовано 85 регионов.

Напомним, что недавно появилась информация, что ЕВРАЗ-холдинг отравляет Днепр токсичными выбросами

 
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