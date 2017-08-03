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Новости Нижнего Тагила

Принадлежащий российскому олигарху Абрамовичу ЕВРАЗ отравляет экологию Днепра токсичными выбросами (ВИДЕО)

3 августа 2017, 14:35Добавить новость
безопасность,здоровье,экология,Евраз,выбросы,промышленность,промышленная безопасность,вредные вещества,Абрамович,власти,Украина,Днепропетровск
Местные власти Днепропетровска не могут повлиять на ситуацию с ядовитыми выбросами промышленных предприятий ЕВРАЗа, основной долей акций которого владеет Роман Абрамович.

Мэр Днепра заявляет, что промышленные предприятия ЕВРАЗа травят воздух своими ядовитыми выбросами с одобрения центральных властей, об этом сообщил информационный портал «События Днепра».

ЕВРАЗ российского олигарха Абрамовича производит в Днепропетровске по три выброса в день, отчего страдают и люди, и в целом местная экология миллионного города.

Местные жители говорят о том, что и раньше не все было благополучно с экологией, а сейчас стало просто невыносимо: у детей участились проблемы со здоровьем, ночью при открытых окнах квартиры наполняются ядовитым запахом. Городские власти намерены требовать закрытия предприятий, если это не прекратится. 



Видео: Gal4onok

 
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