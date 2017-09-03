Премьер-министр России передал частникам центр микрохирургии глаза в Екатеринбурге

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал концессионное соглашение о передаче екатеринбуржского центра микрохирургии глаза частникам на 25 лет.

Согласно соглашению, частники будут обязаны провести в здании реконструкцию и установить новое оборудование. Во время ремонтных работы медуслуги будут оказываться в полном объеме.

В справке к подписанному соглашению отмечается, что это поможет улучшить качество медицинских услуг в Свердловской области и повысит гарантию выполнения обязательств по программе ОМС, пишет URA.ru.