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Новости Нижнего Тагила

Премьер-министр России передал частникам центр микрохирургии глаза в Екатеринбурге

3 сентября 2017, 15:35Добавить новость
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Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал концессионное соглашение о передаче екатеринбуржского центра микрохирургии глаза частникам на 25 лет.

Согласно соглашению, частники будут обязаны провести в здании реконструкцию и установить новое оборудование. Во время ремонтных работы медуслуги будут оказываться в полном объеме.

 

В справке к подписанному соглашению отмечается, что это поможет улучшить качество медицинских услуг в Свердловской области и повысит гарантию выполнения обязательств по программе ОМС, пишет URA.ru.

 

 
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