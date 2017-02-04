Чистая вода с Черноисточинского гидроузла будет поступать в Нижний Тагил с 1 марта

Начались очистные мероприятия в ноябре 2016 года, когда была получена разрешительная документация об остановке водоподготовки на Черноисточинском гидроузле. Это ежегодная процедура, осуществляемая с 1976 года, с момента открытия очистных сооружений.



С середины ноября из шламохранилища было отгружено порядка 2700 кубометров шлама. Работы по подготовке отстойника ведутся в круглосуточном режиме и осуществляются 60-тью специалистами Водоканала-НТ. Так, один из отстойников к сегодняшнему дню готов к вводу в эксплуатацию в полном объеме.



По планам представителей Водоканала, уже с первого марта запустить в город полностью чистую воду. Отстойники будут очищены к середине февраля, тогда и начнется запуск всей системы водоподготовки.



Интересно, что в нынешнем сезоне запуск произойдет раньше обычного на месяц из-за ухудшения качества исходной воды, пишет пресс-служба администрации города.