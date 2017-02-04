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Новости Нижнего Тагила

Чистая вода с Черноисточинского гидроузла будет поступать в Нижний Тагил с 1 марта

4 февраля 2017, 09:30Добавить новость
вода,город,жкх,здоровье,Нижний Тагил,Россия,Свердловская область,экология
В Нижнем Тагиле накануне представители комиссии от администрации города провели оценку качества одного из пяти водоотстойников, где работами занимался Водоканал-НТ.

Начались очистные мероприятия в ноябре 2016 года, когда была получена разрешительная документация об остановке водоподготовки на Черноисточинском гидроузле. Это ежегодная процедура, осуществляемая с 1976 года, с момента открытия очистных сооружений.

С середины ноября из шламохранилища было отгружено порядка 2700 кубометров шлама. Работы по подготовке отстойника ведутся в круглосуточном режиме и осуществляются 60-тью специалистами Водоканала-НТ. Так, один из отстойников к сегодняшнему дню готов к вводу в эксплуатацию в полном объеме.

По планам представителей Водоканала, уже с первого марта запустить в город полностью чистую воду. Отстойники будут очищены к середине февраля, тогда и начнется запуск всей системы водоподготовки.

Интересно, что в нынешнем сезоне запуск произойдет раньше обычного на месяц из-за ухудшения качества исходной воды, пишет пресс-служба администрации города.

© TagilCity.ru
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