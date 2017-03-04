Передвижные фельдшерско-акушерские пункты появятся в поселках под Нижним Тагилом

На встрече глав 3-х муниципалитетов региона были обсуждены наиболее острые проблемы по медицинскому обслуживанию, водоснабжению и обеспечению жильем детей-сирот в соответствующих округах Свердловской области.

Выслушав глав 3-х округов Среднего Урала, губернатор региона Евгений Куйвашев дал поручению Минфину выделить из резервного фонда средства на выделение передвижного ФАПа для 2-х поселков, расположенных вдоль дороги Серебрянка-Нижний Тагил. Это поселки Дальний и Северка, об этом сообщает «Областная газета».





Ранее в этих поселках располагались стационарные ФАПы, но со временем их содержание стало нецелесообразным, потому что население в поселках значительно сократилось в последнее время.



Также во время встречи губернатор дал поручение в Гаринском ГО провести проверку качества дорог и транспортной доступности для населения. Министерство энергетики и ЖКХ области получило от Евгения Куйвашева поручение предметно изучить проект строительства и ремонта системы водоснабжения в селе Байкалово, где жители вынуждены пользоваться водой, не соответствующей нормам качества СанПиНа.