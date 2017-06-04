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Новости Нижнего Тагила

Летающие теплицы: град выпал в пригороде Нижнего Тагила во время урагана (ФОТО)

4 июня 2017, 19:15Добавить новость
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Крупный град выпал в садах под Нижним Тагилом 3 июня, когда в городе бушевал ураган. Жители пригорода и садоводы рассказали, что град выпал размером с крупный горох, повредил посадки. От порывов ветра на садовых участках сносило теплицы. 

В Нижнем Тагиле от урагана пострадали крыши 95 домов. 

Фотоотчет Ураган в Нижнем Тагиле, 03.06.2107



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© Александра Постоногова, TagilCity.ru
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