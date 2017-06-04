Питание горячее, ЧП нет: детские загородные лагеря Нижнего Тагила обеспечены электричеством

Питание горячее, ЧП нет: детские загородные лагеря Нижнего Тагила обеспечены электричеством4 июня 2017, 15:10Добавить новость
Во всех детских оздоровительных лагерях Нижнего Тагила после урагана все в порядке, об этом сообщил Валерий Суров на заседании штаба по ЧС 4 июня.
Изначально предполагали, что будет работать полевая кухня, однако во всех лагерях есть электроснабжение, поэтому уже утром все юные отдыхающие тагильчане получили горячие завтраки, -- успокоили родителей Нижнего Тагила в администрации.
Известно, что в лагерях ситуация спокойная, разрушения и происшествия не зафиксированы.
Фотоотчет Ураган в Нижнем Тагиле, 03.06.2107
© Александра Постоногова, TagilCity.ru
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