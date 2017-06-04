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Новости Нижнего Тагила

Тагильчане сообщают о последствиях урагана в Нижнем Тагиле (ФОТО)

4 июня 2017, 00:08Добавить новость
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Жители Нижнего Тагила продолжают рассказывать о последствиях сильнейшего урагана, который прошел над городом. Напомним, погода разбушевалась 3 июня примерно в 18:15.

Ранее сообщалось, что ураган разрушил множество объектов жилищно-коммунального хозяйства.

До сих пор жители города в разных районах находятся без электричества из-за поваленных фонарных столбов и деревьев, упавших на провода.

Во многих дворах, парках, скверах, а также на проезжих частях упали крупные деревья - берёзы, ели, тополя. Автовладельцы присылают фотографии в разной степени поврежденных автомобилей.

 

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Также в результате ветра в Городском дворце молодёжи выбило стёкла в спортивном зале. А у цирка, который находится в процессе капитального ремонта, разлетелись стройматериалы. Само здание, по словам очевидцев, не пострадало.

 

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На Красном Камне на рынке сдуло крышу - её части оказались на проезжей части. После бури работники торгового объекта ликвидировали последствия, убирали территорию, сообщают пользователи.

 

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Вот ещё некоторые неприятности:

 

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У реквиема на ГГМ ветер повалил газопровод. До каких пор люди будут находиться без газа, пока неизвестно.

 

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