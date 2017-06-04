Тагильчане сообщают о последствиях урагана в Нижнем Тагиле (ФОТО)

Ранее сообщалось, что ураган разрушил множество объектов жилищно-коммунального хозяйства.



До сих пор жители города в разных районах находятся без электричества из-за поваленных фонарных столбов и деревьев, упавших на провода.



Во многих дворах, парках, скверах, а также на проезжих частях упали крупные деревья - берёзы, ели, тополя. Автовладельцы присылают фотографии в разной степени поврежденных автомобилей.



Также в результате ветра в Городском дворце молодёжи выбило стёкла в спортивном зале. А у цирка, который находится в процессе капитального ремонта, разлетелись стройматериалы. Само здание, по словам очевидцев, не пострадало.



На Красном Камне на рынке сдуло крышу - её части оказались на проезжей части. После бури работники торгового объекта ликвидировали последствия, убирали территорию, сообщают пользователи.

Вот ещё некоторые неприятности:

У реквиема на ГГМ ветер повалил газопровод. До каких пор люди будут находиться без газа, пока неизвестно.