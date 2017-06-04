Восстановление электроэнергии и трамвайного сообщения проходит в Нижнем Тагиле

К ночи в Дзержинском районе Нижнего Тагила по-прежнему не было электроснабжения. Об отсутствии света сообщали и жители других районов города: Тагилстроя, Рудника. Специалисты «Свердловэнерго» бросили все силы на восстановление ЛЭП.





Поломанные деревья и ветки стали причиной нарушения трамвайного сообщения между Вагонкой и центром. Руководитель «Тагильского трамвая» доложил, что первоочередная задача - восстановить путь в Дзержинский район. Для удобства жителей были запущены дополнительные маршрутки, по договорённости с компаниями-перевозчиками.





В администрации Нижнего Тагила сообщают, что экстренное предупреждение объявлено и на 4 июня. Так, сегодня на Среднем Урале ожидается град, грозы, а также ветер до 25 м/с.