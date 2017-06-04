| регистрация
Новости Нижнего Тагила

Восстановление электроэнергии и трамвайного сообщения проходит в Нижнем Тагиле

4 июня 2017, 01:26Добавить новость
администрация,город,дорога,жкх,Нижний Тагил,Носов,помощь,ремонт,Россия,Свердловская область,транспорт,ураган
В администрации Нижнего Тагила прошло заседание, где руководители коммунальных служб доложили Главе города об оперативной ситуации по ликвидации последствий штормового ветра.

К ночи в Дзержинском районе Нижнего Тагила по-прежнему не было электроснабжения. Об отсутствии света сообщали и жители других районов города: Тагилстроя, Рудника. Специалисты «Свердловэнерго» бросили все силы на восстановление ЛЭП.

Поломанные деревья и ветки стали причиной нарушения трамвайного сообщения между Вагонкой и центром. Руководитель «Тагильского трамвая» доложил, что первоочередная задача - восстановить путь в Дзержинский район. Для удобства жителей были запущены дополнительные маршрутки, по договорённости с компаниями-перевозчиками.

администрация,город,дорога,жкх,Нижний Тагил,Носов,помощь,ремонт,Россия,Свердловская область,транспорт,ураганадминистрация,город,дорога,жкх,Нижний Тагил,Носов,помощь,ремонт,Россия,Свердловская область,транспорт,ураганадминистрация,город,дорога,жкх,Нижний Тагил,Носов,помощь,ремонт,Россия,Свердловская область,транспорт,ураганадминистрация,город,дорога,жкх,Нижний Тагил,Носов,помощь,ремонт,Россия,Свердловская область,транспорт,ураган

 

В администрации Нижнего Тагила сообщают, что экстренное предупреждение объявлено и на 4 июня. Так, сегодня на Среднем Урале ожидается град, грозы, а также ветер до 25 м/с. 

 

администрация,город,дорога,жкх,Нижний Тагил,Носов,помощь,ремонт,Россия,Свердловская область,транспорт,ураганадминистрация,город,дорога,жкх,Нижний Тагил,Носов,помощь,ремонт,Россия,Свердловская область,транспорт,ураганадминистрация,город,дорога,жкх,Нижний Тагил,Носов,помощь,ремонт,Россия,Свердловская область,транспорт,ураганадминистрация,город,дорога,жкх,Нижний Тагил,Носов,помощь,ремонт,Россия,Свердловская область,транспорт,ураган
© TagilCity.ru
Подписаться на новости в личных сообщениях
метки , , , , , , , , , , ,
Общественники обратились к главе Нижнего Тагила с просьбой об изменении условий проведения ремонта дорог 8 мая, 17:20 3
Работы по ремонту здания Нижнетагильского цирка должны быть закончены в срок (ФОТО) 18 ноября 2016, 20:20
Совещание по разбору несчастного случая на улице Быкова прошло в Нижнем Тагиле 21 марта, 08:40

Lentainform

Загрузка...
Пожалуйста, или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий
 
Показов: 50
Подписаться на новости