Ураган в Нижнем Тагиле выявил проблемы обеспечения медучреждений источниками автономного электропитания





Главной опасностью и проблемой в момент возникновения чрезвычайной ситуации было отсутствие электроснабжения на объектах здравоохранения.

Мэр города отметил, что администрация ранее неоднократно обращала внимание министерства здравоохранения на создание источников автономного питания. Их было недостаточно в момент ЧС. Более половины медицинских объектов, где находились на лечении тяжело больные пациенты, их не имели в момент возникновения урагана.





Фотоотчет Ураган в Нижнем Тагиле, 03.06.2107

Для осуществления электропитания в больницах приходилось привлекать оборудование с других объектов. При этом Сергей Носов заметил, что объекты здравоохранения должны иметь автономное электрообеспечение, согласно закону.





Вячеславу Погудину, депутату Заксобрания Нижнего Тагила, было дано поручение – провести эффективный анализ проделанной работы в условиях ЧС, выработать план мероприятий для решения данной проблемы и привести его к реализации.





Глава администрации напомнил, что от МЧС поступало несколько штормовых предупреждений, но только 3 июня стихийное природное явление действительно пришло в Нижний Тагил.





В заключении данной темы Сергей Носов оценил действия служб города в ЧС:



