Больные из регионов России не могут попасть на лечение в Москву по полису ОМС из-за экономии средств

Врачи региональных клиник не дают пациентам направления на лечение тяжелых заболеваний в Москве и Санкт-Петербурге из-за боязни потерять деньги вместе с больным.

Медицинские центры Москвы и Санкт-Петербурга всегда лидировали по уровню профессионализма врачей и наличию современного оборудования. Они никогда не отказывают россиянам со всех областей страны, если по месту жительства полноценную помощь им оказать не могут. Однако чтобы пройти обследование или лечение бесплатно по полису ОМС, необходимо получить направление от лечащего врача в своей поликлинике, а это становится проблематично.

Врачи из регионов под любыми предлогами отказываются давать направления на лечение в столицах. А причина только одна – с пациентом из региона уйдут и деньги. Под такое отношение попадают и дети, которым порой просто необходима помощь московских специалистов. Дело в том, что в Москве на медицину выделяют деньги по столичным тарифам – для регионов трата таких сумм на лечение была бы неподъемной. И если несложные заболевания можно вылечить в региональной клинике, то действительно тяжелобольных пациентов необходимо направлять на лечение в столицу.

Руководитель Научно-исследовательского финансового института России Владимир Назаров считает, что исправлять нужно всю схему медицинского финансирования. Регионы противостоят отправке больных в столицу в своих интересах – в этом случае деньги по полису ОМС пойдут на финансирование столичной больницы, а не региональной. И чтобы не потерять часть средств, они лишают медицинской помощи тех пациентов, которым она действительно нужна. Как сообщают Известия, сложившаяся ситуация требует комплексного подхода, и простого решения не получится. Необходимы и большие денежные поступления, и обдуманные политические ходы.