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Новости Нижнего Тагила

Сезонный пик заболеваемости энтеровирусных инфекций ожидается в Свердловской области в августе и сентябре

4 августа 2017, 09:30Добавить новость
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В ближайшие два месяца Свердловскую область ждет подъем заболеваемости опасными кишечными инфекциями.

Традиционно, как и в прошлые годы, в августе-сентябре врачи-инфекционисты ожидают сезонное повышение показателя заболеваемости кишечными энтеровирусными заболеваниями.  

Уже за семь месяцев 2017 года в регионе зарегистрировано на 30% больше случаев таких заболеваний. По словам специалистов, энтеровирус более коварен, чем другие кишечные инфекции, так как существует более 60 различных видов энтеровируса, и каждый из них дает свои симптомы, сообщает ZNAK.

Иногда этот вирус может маскироваться под ОРЗ, вызывая симптомы простудных заболеваний – насморк, кашель, боль в горле.

Врачи рекомендуют населению Свердловской области быть особенно внимательными, соблюдать правила личной гигиены и безопасности. Особенно медики обращают внимание на то, что не нужно употреблять воду из родников и других водных источников. Вместо этого лучше пользоваться бутилированной водой. 

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