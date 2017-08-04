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Новости Нижнего Тагила

Среднеуральская птицефабрика сбросами сточных вод нанесла экологии ущерб на сумму 1,3 млрд рублей

4 августа 2017, 12:35Добавить новость
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Более 1,2 млн рублей ущерба нанесла экологии птицефабрика из Среднеуральска, засорив вредными веществами Молебское болото.

Межрайонная природоохранная прокуратура Среднеуральска выявила грубые нарушения, допущенные местной птицефабрикой при осуществлении сбросов сточных вод в местный водоем, сообщает «Областная газета»

Установлено, что были превышены допустимые нормы содержания вредных веществ. Таким образом, негативное воздействие на окружающую среду со стороны птицефабрики «Среднеуральская» оценили в 1,3 млн рублей. При этом компания внесла плату в размере чуть более 37 000 рублей.

В отношении предприятия прокуратура возбудила дело за самовольное пользование водным объектом и нарушение требований к охране водных объектов. Руководителя ОАО обязали нарушения устранить, однако эти требования были не исполнены.

В настоящее время природоохранная прокуратура направила в суд исковое заявление с возложением обязательства устранить имеющиеся нарушения и запретила производить сброс сточных вод до обеспечения нормативной степени очистки.

 

 

 
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