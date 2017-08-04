Среднеуральская птицефабрика сбросами сточных вод нанесла экологии ущерб на сумму 1,3 млрд рублей

Более 1,2 млн рублей ущерба нанесла

птицефабрика из Среднеуральска, засорив вредными веществами Молебское болото.

Межрайонная природоохранная прокуратура Среднеуральска выявила грубые нарушения, допущенные местной птицефабрикой при осуществлении сбросов сточных вод в местный водоем, сообщает «Областная газета».





Установлено, что были превышены допустимые нормы содержания вредных веществ. Таким образом, негативное воздействие на окружающую среду со стороны птицефабрики «Среднеуральская» оценили в 1,3 млн рублей. При этом компания внесла плату в размере чуть более 37 000 рублей.





В отношении предприятия прокуратура возбудила дело за самовольное пользование водным объектом и нарушение требований к охране водных объектов. Руководителя ОАО обязали нарушения устранить, однако эти требования были не исполнены.



В настоящее время природоохранная прокуратура направила в суд исковое заявление с возложением обязательства устранить имеющиеся нарушения и запретила производить сброс сточных вод до обеспечения нормативной степени очистки.