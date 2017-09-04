Птицефабрика загрязнила участок земли в Свердловской области куриным пометом

Природоохранная прокуратура Свердловской области провела проверку на земельном участке, который используется в качестве поля для посева.

На данном участке птицефабрика «Свердловская» осуществляло внесение органического удобрения, основанное на курином помете.

Результаты проверки показали, что на участке площадью 56 гектаров выявлено содержание нитратной формы азота, превышающее норму в несколько раз. Таким образом, почве нанесен ущерб в сумме на 422 миллиона рублей.

В связи с этим, прокуратура обратилась в Белоярский районный суд с иском о принуждении птицефабрики привести участок в пригодное для посева состояние. Также по результатам проверки будет возбуждено уголовное дело, пишет пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

Ход расследования дела и рассмотрение актов контролируется прокуратурой.