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Новости Нижнего Тагила

Птицефабрика загрязнила участок земли в Свердловской области куриным пометом

4 сентября 2017, 16:05Добавить новость
Свердловская область,птицефабрика,загрязнение,экология,помет,уголовное дело,проверка,прокуратура,ущерб

Природоохранная прокуратура Свердловской области провела проверку на земельном участке, который используется в качестве поля для посева.

На данном участке птицефабрика «Свердловская» осуществляло внесение органического удобрения, основанное на курином помете.

 

Результаты проверки показали, что на участке площадью 56 гектаров выявлено содержание нитратной формы азота, превышающее норму в несколько раз. Таким образом, почве нанесен ущерб в сумме на 422 миллиона рублей.

 

В связи с этим, прокуратура обратилась в Белоярский районный суд с иском о принуждении птицефабрики привести участок в пригодное для посева состояние. Также по результатам проверки будет возбуждено уголовное дело, пишет пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

 

Ход расследования дела и рассмотрение актов контролируется прокуратурой.

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