| регистрация
Новости Нижнего Тагила

Экстренное предупреждение из-за высокой пожарной опасности было объявлено в Нижнем Тагиле

4 сентября 2017, 08:30Добавить новость
администрация,безопасность,город,Нижний Тагил,пожар,пожарные,Россия,Свердловская область
На 4 сентября в Свердловской области подтверждается высокий класс пожарной опасности – 4-й класс горимости. В связи с этим объявлено экстренное предупреждение.

О статусе сообщает Единая дежурно-диспетчерская служба города. Специалисты предупреждают о таких негативных проявлениях, как помутнение воздуха и появление опасных дымов, а также пламя и возможный тепловой удар.

Предприятия и службы города получили ряд рекомендаций по недопущению серьезных последствий.

Горожанам запрещено сжигать сухую траву и разводить костры в лесном массиве.

 
© TagilCity.ru
Подписаться на новости в личных сообщениях
Сняли на фото или видео интересное происшествия или мероприятия? Произошло важное событие? Сообщите новость редакции TagilCity.ru!
Сообщить новость
Контакты редакции:
Нижний Тагил, ул. Папанина, 7
+7(3435) 499-334
метки , , , , , , ,

Читайте также:

Тагильчанин потушил горящий автомобиль до приезда пожарных
7 августа, 06:00
2 1
Экстренное предупреждение из-за высокой пожарной опасности было объявлено в Нижнем Тагиле
20 июля, 07:00
1 1
Сотрудники МЧС похвалили садоводов Нижнего Тагила за ответственное отношение к пожарной безопасности (ФОТО)
5 июля, 08:00
4 1

Lentainform

Загрузка...
Пожалуйста, или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий
 
Показов: 132
Подписаться на новости