Экстренное предупреждение из-за высокой пожарной опасности было объявлено в Нижнем Тагиле

На 4 сентября в Свердловской области подтверждается высокий класс пожарной опасности – 4-й класс горимости. В связи с этим объявлено экстренное предупреждение.
О статусе сообщает Единая дежурно-диспетчерская служба города. Специалисты предупреждают о таких негативных проявлениях, как помутнение воздуха и появление опасных дымов, а также пламя и возможный тепловой удар.
Предприятия и службы города получили ряд рекомендаций по недопущению серьезных последствий.
Горожанам запрещено сжигать сухую траву и разводить костры в лесном массиве.