Экстренное предупреждение из-за высокой пожарной опасности было объявлено в Нижнем Тагиле

О статусе сообщает Единая дежурно-диспетчерская служба города. Специалисты предупреждают о таких негативных проявлениях, как помутнение воздуха и появление опасных дымов, а также пламя и возможный тепловой удар.





Предприятия и службы города получили ряд рекомендаций по недопущению серьезных последствий.



Горожанам запрещено сжигать сухую траву и разводить костры в лесном массиве.