Мёртвые овцы были найдены близ трассы Екатеринбург - Нижний Тагил (ФОТО)

Кладбище мёртвых овец было обнаружено на трассе Екатеринбург - Нижний Тагил - Серов. Животные были найдены близ поворота на Верхнюю Пышму.

Очевидцы рассказали изданию ИА «Все новости» о том, что, по всей видимости, это молодые бараны или овцы. Причем одна туша лежала практически на проезде, будто её туда выволокли.





Есть предположение о том, что животные были выброшены дальнобойщиками, после того как овцы задохнулись в прицепе.



Также читатели предположили, что от тел овец избавились верующие после жертвоприношений на Курбан-Байрам, который начали отмечать с первого дня осени.