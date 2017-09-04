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Новости Нижнего Тагила

Мёртвые овцы были найдены близ трассы Екатеринбург - Нижний Тагил (ФОТО)

4 сентября 2017, 07:30Добавить новость
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Кладбище мёртвых овец было обнаружено на трассе Екатеринбург - Нижний Тагил - Серов. Животные были найдены близ поворота на Верхнюю Пышму.

Очевидцы рассказали изданию ИА «Все новости» о том, что, по всей видимости, это молодые бараны или овцы. Причем одна туша лежала практически на проезде, будто её туда выволокли.

Есть предположение о том, что животные были выброшены дальнобойщиками, после того как овцы задохнулись в прицепе.

Также читатели предположили, что от тел овец избавились верующие после жертвоприношений на Курбан-Байрам, который начали отмечать с первого дня осени.

 

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Фото: ИА «Все Новости»
 
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