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Новости Нижнего Тагила

Свердловская область заняла предпоследнее место в экологическом рейтинге российских регионов

5 июня 2017, 08:30Добавить новость
Россия,Свердловская область,экология,выбросы,зеленый патруль,рейтинг,Челябинская область,Тамбов
Накануне были опубликованы данные экологического рейтинга российских регионов по итогам весны текущего года. Подготовкой перечня занималась организация «Зелёный патруль», пишет 66.ru.

По данным рейтинга, самая грязная область – Челябинская. Соседствующий регион – Свердловская область – расположился рядом, на предпоследнем месте. Самым чистым регионом специалисты назвали Тамбовскую область, и далее по списку идут Республика Алтай и Алтайский край.

Основная проблема городов – свалки. Кроме того, в рейтинге для оценки состояния региона учитывались такие параметры, как выбросы, сбросы, качество воздуха и воды. Не последнюю роль при оценке экологии играла и активность экозащитников и властей.

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