Экскаватор стал причиной появления нефтяного пятна в Городском пруду Екатеринбурга

Специалисты Росприроднадзора считают, что в появлении нефтяного пятна в акватории Городского пруда Екатеринбурга виноват экскаватор. Напомним, большое масляное пятно на поверхности воды заметили случайные прохожие 26 июля. Тогда специалистами были взяты пробы состава, и сейчас определены результаты проверки.

В районе Макаровского моста в настоящее время ведутся работы по реконструкции. Для удобства был снижен уровень воды в пруду, завезена строительная техника, в том числе работает и экскаватор. Сотрудники Росприроднадзора предполагают, что именно он является причиной загрязнения. Сейчас результаты исследований направлены в Департамент жилищного и строительного надзора Свердловской области для проведения дальнейшей проверки, сообщают Новости УрФО.