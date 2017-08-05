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Новости Нижнего Тагила

Экскаватор стал причиной появления нефтяного пятна в Городском пруду Екатеринбурга

5 августа 2017, 13:00Добавить новость
Екатеринбург,здоровье,проверка,ремонт,строительство,экология,нефть
По результатам проверки Росприроднадзор предполагает, что в образовании масляного пятна в Городском пруду Екатеринбурга виновата строительная техника. Проводится дальнейшая проверка.

Специалисты Росприроднадзора считают, что в появлении нефтяного пятна в акватории Городского пруда Екатеринбурга виноват экскаватор. Напомним, большое масляное пятно на поверхности воды заметили случайные прохожие 26 июля. Тогда специалистами были взяты пробы состава, и сейчас определены результаты проверки.

 

В районе Макаровского моста в настоящее время ведутся работы по реконструкции. Для удобства был снижен уровень воды в пруду, завезена строительная техника, в том числе работает и экскаватор. Сотрудники Росприроднадзора предполагают, что именно он является причиной загрязнения. Сейчас результаты исследований направлены в Департамент жилищного и строительного надзора Свердловской области для проведения дальнейшей проверки, сообщают Новости УрФО.

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