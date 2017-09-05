Блохи много лет терроризируют жителей дома в Каменске-Уральском (ФОТО)

У одного из маленьких местных жителей ноги после укусов расчёсаны до крови, передает KU66.RU.





Хозяева квартир каждую неделю безуспешно травят вредителей. На одну баночку средства нужно 450 рублей, на квартиру таких уходит около трёх.



Кроме того, из подвала в подъезд постоянно тянет неприятный запах. Жильцы опускают руки и не знаю, куда обращаться со своей проблемой, ведь они перепробовали множество способов.





Фото: KU66.RU

Весьма необычная ситуация возникла в семье молодого спортсмена. Дело в том, что мальчика могут не допустить до международных соревнований из-за подозрительных пятен. В случае если ожидания оправдатся, мать спортсмена будет обращаться в суд. Жители близлежащих домов также не первый год страдают от блох.



В Нижнем Тагиле также крысы, муравьи и другие неприятные «соседи» доставляют массу неудобств местным жителям.