Похолодание до нуля градусов Цельсия ожидается в Нижнем Тагиле с 5 сентября

Синоптики прогнозируют заметное похолодание в Свердловской области. Ожидается снижение температуры воздуха до нуля градусов.
Такие изменения сохранятся с 5 по 7 сентября и только в ночное время, передает Уральский гидрометцентр.
В течение дня температура днём продержится на уровне 10-15 градусов по шкале Цельсия, в зависимости от расположения территории.
Напомним, в Нижнем Тагиле ожидаются дожди и сильный ветер.
Кроме того, с 4 сентября в регионе действует предупреждение о горимости четвёртого класса.