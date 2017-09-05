Похолодание до нуля градусов Цельсия ожидается в Нижнем Тагиле с 5 сентября

Такие изменения сохранятся с 5 по 7 сентября и только в ночное время, передает Уральский гидрометцентр.



В течение дня температура днём продержится на уровне 10-15 градусов по шкале Цельсия, в зависимости от расположения территории.



Напомним, в Нижнем Тагиле ожидаются дожди и сильный ветер.



Кроме того, с 4 сентября в регионе действует предупреждение о горимости четвёртого класса.