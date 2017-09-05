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Новости Нижнего Тагила

Похолодание до нуля градусов Цельсия ожидается в Нижнем Тагиле с 5 сентября

5 сентября 2017, 06:30Добавить новость
город,Екатеринбург,МЧС,Нижний Тагил,погода,Россия,Свердловская область,экология,похолодание,синоптики
Синоптики прогнозируют заметное похолодание в Свердловской области. Ожидается снижение температуры воздуха до нуля градусов.

Такие изменения сохранятся с 5 по 7 сентября и только в ночное время, передает Уральский гидрометцентр.

В течение дня температура днём продержится на уровне 10-15 градусов по шкале Цельсия, в зависимости от расположения территории.

Напомним, в Нижнем Тагиле ожидаются дожди и сильный ветер.

Кроме того, с 4 сентября в регионе действует предупреждение о горимости четвёртого класса.

 
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