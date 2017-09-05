Российские врачи будут работать по новым клиническим стандартам

Минздрав РФ сообщает о новом проекте, который коснется российских врачей. К 2019 году все оздоровительные учреждения перейдут на работу по национальной системе клинических рекомендаций.

В Федеральном законе «Об основе охраны здоровья» появился перечень клинических рекомендаций. В нем перечислены медикаменты, принципы лечения и методы диагностики по основным заболеваниям. Врачи будут опираться на эти рекомендации, что поможет им поставить правильный диагноз и подобрать лечение.

Сейчас система носит добровольный характер. Минздрав отметил, что врачи только опираются на общие стандарты, но окончательное решение принимают согласно особенностям каждого пациента. Однако в спорных ситуациях врач, который отступил от рекомендаций, должен будет объяснить свое решение.

Внедрение системы уже началось. К концу 2018 года она должна быть распространена по всем российским регионам. Чтобы адаптация к новой системе прошла быстрее, был создан электронный каталог с удобным поиском по алгоритмам лечения. Для доступа к нему все больницы должны быть обеспечены компьютерами, пишет газета Известия.