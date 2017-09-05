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Свалка возле аэропорта «Кольцово» угрожает безопасности самолётов

5 сентября 2017, 22:35Добавить новость
безопасность,Екатеринбург,жкх,Свердловская область,транспорт,экология,Аэропорт «Кольцово»,свалка,самолет,мусор
Коммунальные службы Екатеринбурга организовали свалку поблизости от аэропорта «Кольцово». Птицы, которые слетаются на неё, создают угрозу движению воздушных судов.

В селе Патруши коммунальщики организовали свалку. Место размещения отходов находится в близости от полосы воздушного подхода к аэропорту «Кольцово». Слетающиеся на мусор птицы создают угрозу любому воздушному судну, которое, либо взлетает, либо идёт на посадку.

Транспортный прокурор Свердловской области обратился с иском в суд против жилищно-коммунального хозяйства «Западное», которое ответственно за территорию, где находится свалка. Суд постановил прекратить складирование твёрдых бытовых отходов и обязал коммунальщиков расчистить уже имеющиеся мусорные кучи.

Также суд назначил штраф должностному лицу МУП ЖКХ «Западное» за нарушение правил воздушных перевозок, передаёт «Уралинформбюро». Под контролем транспортной прокуратуры области коммунальные службы должны очистить участок, занятый мусором, в кратчайшие сроки.

 

 

 
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