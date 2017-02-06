Опасные снежные навесы свисают с крыши дома по улице Первомайская в Нижнем Тагиле (ФОТО)

Стало очень опасно выходить из подъезда детям, пожилым людям и беременным женщинам. Передвигаются они медленней и шанс повторения инцидента, недавно случившегося в Волгограде , сильно увеличивается. Там девушке на голову сошёл снежный оползень с крыши , -- рассказала жительница дома.

Она считает, что ТСЖ Первомайская №66 не предпринимает должных мер, из-за чего «из подъезда выходить страшно».





Проехала по городу, посмотрела вокруг и практически везде расчищены крыши, а с нашего дома лавины, как свисали, так и свисают, -- объяснила женщина.

Редакция TagilCity.ru связалась с представителем ТСЖ Первомайская №66. Он был удивлён отсутствием обращений с этим вопросом в ТСЖ.





Во-первых, на голову это никому упасть не может по причине огороженности данного участка полисадником и снежными валами, сложенными дворником. Во-вторых, над подъездом имеются защитные козырьки, -- пояснил представитель ТСЖ.

Также он отметил, что уборка снега с кровли запланирована на эту неделю.



Напомним, что немногим ранее в центре города глыба снега и льда упала на автомобиль марки Audi. У машины повреждены лобовое стекло, крыша и передняя часть кузова.



