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Новости Нижнего Тагила

Опасные снежные навесы свисают с крыши дома по улице Первомайская в Нижнем Тагиле (ФОТО)

6 февраля 2017, 13:30Добавить новость
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Опасные снежные навесы и сосульки свисают с крыши дома №66 по улице Первомайская в Нижнем Тагиле.
Стало очень опасно выходить из подъезда детям, пожилым людям и беременным женщинам. Передвигаются они медленней и шанс повторения инцидента,  недавно случившегося в Волгограде, сильно увеличивается. Там девушке на голову сошёл снежный оползень с крыши, -- рассказала жительница дома.

Она считает, что ТСЖ Первомайская №66 не предпринимает должных мер, из-за чего «из подъезда выходить страшно».

Проехала по городу, посмотрела вокруг и практически везде расчищены крыши, а с нашего дома лавины, как свисали, так и свисают, -- объяснила женщина.

Редакция TagilCity.ru связалась с представителем ТСЖ Первомайская №66. Он был удивлён отсутствием обращений с этим вопросом в ТСЖ.

Во-первых, на голову это никому упасть не может по причине огороженности данного участка полисадником и снежными валами, сложенными дворником. Во-вторых, над подъездом имеются защитные козырьки, -- пояснил представитель ТСЖ.

Также он отметил, что уборка снега с кровли запланирована на эту неделю.

Напомним, что немногим ранее в центре города глыба снега и льда упала на автомобиль марки Audi. У машины повреждены лобовое стекло, крыша и передняя часть кузова.

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© Екатерина Малых, TagilCity.ru
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