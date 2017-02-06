Опасные снежные навесы свисают с крыши дома по улице Первомайская в Нижнем Тагиле (ФОТО)

Опасные снежные навесы и сосульки свисают с крыши дома №66 по улице Первомайская в Нижнем Тагиле.
Стало очень опасно выходить из подъезда детям, пожилым людям и беременным женщинам. Передвигаются они медленней и шанс повторения инцидента, недавно случившегося в Волгограде, сильно увеличивается. Там девушке на голову сошёл снежный оползень с крыши, -- рассказала жительница дома.
Она считает, что ТСЖ Первомайская №66 не предпринимает должных мер, из-за чего «из подъезда выходить страшно».
Проехала по городу, посмотрела вокруг и практически везде расчищены крыши, а с нашего дома лавины, как свисали, так и свисают, -- объяснила женщина.
Редакция TagilCity.ru связалась с представителем ТСЖ Первомайская №66. Он был удивлён отсутствием обращений с этим вопросом в ТСЖ.
Во-первых, на голову это никому упасть не может по причине огороженности данного участка полисадником и снежными валами, сложенными дворником. Во-вторых, над подъездом имеются защитные козырьки, -- пояснил представитель ТСЖ.
Также он отметил, что уборка снега с кровли запланирована на эту неделю.
Напомним, что немногим ранее в центре города глыба снега и льда упала на автомобиль марки Audi. У машины повреждены лобовое стекло, крыша и передняя часть кузова.