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Семь человек отравились роллами в Екатеринбурге

6 февраля 2017, 11:45Добавить новость
город,Екатеринбург,здоровье,продукты,происшествие,кишечная инфекция,отравление

Роспотребнадзор Свердловской области расследует инцидент по факту отравления роллами 7 человек в Екатеринбурге.

7 человек обратились к медикам с жалобами на симптомы отравления. У всех обратившихся диагностирована острая кишечная инфекция. Как пояснили пострадавшие, все они накануне ели роллы, приобретенные в заведении общественного питания «Студия суши».

В адрес руководителя предприятия направлено предписание о проведении санитарной обработки помещения, организовано санитарно-эпидемиологическое наблюдение за сотрудниками организации. Введен временный запрет на осуществление деятельности. Ведется расследование.

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