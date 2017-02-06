Семь человек отравились роллами в Екатеринбурге

Роспотребнадзор Свердловской области расследует инцидент по факту отравления роллами 7 человек в Екатеринбурге.

7 человек обратились к медикам с жалобами на симптомы отравления. У всех обратившихся диагностирована острая кишечная инфекция. Как пояснили пострадавшие, все они накануне ели роллы, приобретенные в заведении общественного питания «Студия суши».





В адрес руководителя предприятия направлено предписание о проведении санитарной обработки помещения, организовано санитарно-эпидемиологическое наблюдение за сотрудниками организации. Введен временный запрет на осуществление деятельности. Ведется расследование.