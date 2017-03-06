Платные туалеты появятся в Нижнем Тагиле в мае у Лисьей горы, у цирка и в Тагильской Лагуне (ФОТО)

Журналисты TagilCity.ru выяснили, что достроить туалеты и передать их в эксплуатацию городские власти планируют в мае текущего года. Вопрос о стоимости посещения туалета пока не решён.

Туалеты планируется достроить в мае. После того, как будет выяснено, кто будет заниматься их обслуживанием - будет определена цена посещения, -- рассказали журналистам TagilCity.ru в пресс-службе администрации Нижнего Тагила.



Напомним, впервые на строительство новых туалетов журналисты TagilCity.ru обратили внимание в конце прошлого года.

Туалет около цирка.

Туалет у подножья Лисьей горы.

Фотографии сделаны в конце февраля 2017 года.