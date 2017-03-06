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Новости Нижнего Тагила

Платные туалеты появятся в Нижнем Тагиле в мае у Лисьей горы, у цирка и в Тагильской Лагуне (ФОТО)

6 марта 2017, 12:10Добавить новость
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Здания новых общественных туалетов Нижнего Тагила будут расположены близ Памятника металлургам у подножья Лисьей горы, рядом с цирком и на территории Тагильской лагуны (около дома №7 на ул. Горошникова).

Журналисты TagilCity.ru выяснили, что достроить туалеты и передать их в эксплуатацию городские власти планируют в мае текущего года. Вопрос о стоимости посещения туалета пока не решён.

 

Туалеты планируется достроить в мае. После того, как будет выяснено, кто будет заниматься их обслуживанием - будет определена цена посещения, -- рассказали журналистам TagilCity.ru в пресс-службе администрации Нижнего Тагила. 


Напомним, впервые на строительство новых туалетов журналисты TagilCity.ru обратили внимание в конце прошлого года.

 

администрация,Нижний Тагил,туалет,бизнес,Лисья гора,Тагильская лагуна,цирк,центр города,Горошникова

Туалет около цирка.

 

администрация,Нижний Тагил,туалет,бизнес,Лисья гора,Тагильская лагуна,цирк,центр города,Горошникова

Туалет у подножья Лисьей горы. 

 

администрация,Нижний Тагил,туалет,бизнес,Лисья гора,Тагильская лагуна,цирк,центр города,Горошникова

 

администрация,Нижний Тагил,туалет,бизнес,Лисья гора,Тагильская лагуна,цирк,центр города,Горошникова

Фотографии сделаны в конце февраля 2017 года.

© Павел Щербина, TagilCity.ru
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