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Новости Нижнего Тагила

Три врача из Нижнего Тагила стали победителями престижной медицинской премии (ФОТО)

6 марта 2017, 15:40Добавить новость
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Три врача из Нижнего Тагила получили премии от «Медицинской палаты Свердловской области» в минувший четверг, 2 марта, в Екатеринбурге. Одним из них стал Владимир Родионов, заведующий кардиохирургическим отделением городской больницы №4.

Вручение премии «Профессия врач: от сердца к сердцу» состоялось в Свердловской области в третий раз. Лучшие врачи определялись в четырех областях: «Первичная медико-санитарная помощь», «Скорая медицинская помощь», «Специализированная медицинская помощь» и «Высокотехнологическая помощь». В зависимости от стажа работы, в каждой из них было три победителя.

 

Отбор кандидатов производился в декабре. В марте, во время торжественного мероприятия в Екатеринбурге, были оглашены победители. Врачи из Нижнего Тагила прочно обосновались в категории «Специализированная медицинская помощь». Так, победителем в номинации «Наша надежда» стал Владимир Родионов, с апреля 2014 года работающий заведующим кардиохирургическим отделением в городской больнице №4. За право быть лучшим в этой номинации соревновались врачи, имеющие менее 5 лет стажа по специальности.

 

Победители определялись по результатам их работы. От учреждения мы заявили Владимира Родионова. Стоит отметить, что на премии было более 50 участников, -- рассказали в городской больнице №4 Нижнего Тагила.

 

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Ещё одним победителем в этой номинации стал Владимир Лангольф, заведующий отделением № 3 в инфекционной больнице Нижнего Тагила.

 

Третьим отмеченным премией тагильским медиком стал Владимир Неволин, который руководит нейрохирургическим отделением в городской больнице №1. Он победил в номинации «Мастера профессии».

© Денис Таратонов, TagilCity.ru
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