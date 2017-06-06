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Новости Нижнего Тагила

Отключение холодной воды после урагана позволило избежать разлива сточных вод в Нижнем Тагиле

6 июня 2017, 07:00Добавить новость
Вагонка,вода,МЧС,Нижний Тагил,помощь,ремонт,Россия,Свердловская область,экология,ураган
Ураган, обрушившийся на Нижний Тагил, мог обернуться для города еще и экологической катастрофой. Однако благодаря слаженным действиям коммунальных служб, в частности, Водоканал-НТ, разлива сточных вод на территории города не случилось.

Напомним, в десятках домов Нижнего Тагила пропала холодная вода, а также не работала система канализации.

Меньше всего повезло жителям Вагонки, там электрические сети восстанавливали дольше, а воду удалось подать лишь к утру воскресенья, несмотря на то, что гидроузел работал.

 

В 17.30 в субботу я получил информацию от диспетчера о том, что полностью обесточены Черноисточинский и Верхне-Выйский гидроузлы, - рассказал заместитель директора по производству ООО «Водоканал-НТ» Евгений Захаров, цитирует Тагильский рабочий. – Соответственно, встали все объекты. Они имеют несколько электрических вводов, поэтому сотрудники быстро сориентировались и переключились на другие источники питания. Остановка была кратковременной.


Стоки накапливались в специальных резервуарах на насосных станциях. Там действовали откачивающие устройства, чтобы содержимое не затопило машинное отделение. Отключение холодной воды позволило уменьшить число стоков.

В настоящее время специалисты обследуют акваторию главных водохранилищ города на наличие стволов поваленных деревьев в воде. Ситуация стабильна, сообщает Водоканал-НТ.

 

Фотоотчёт: Ураган в Нижнем Тагиле, 03.06.2017

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