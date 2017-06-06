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Новости Нижнего Тагила

Почти все кварталы жилых домов в Нижнем Тагиле расчищены от поваленных деревьев

6 июня 2017, 15:20Добавить новость
Нижний Тагил,Носов,жкх,ураган,дворы,совещание,последствия

В Нижнем Тагиле полным ходом идут работы по восстановлению города после урагана. Очень сильно пострадали кварталы жилых домов.

После урагана остро стоял вопрос о скорейшей расчистке кварталов от поваленных деревьев и кусков шифера с крыш. Этот момент был затронут на совещании у главы города, которое прошло 6 июня.

Работы по расчистке кварталов проведены почти везде, проезды для машин обеспечены. Сейчас, пока, мусор складируют. Не везде есть возможность сразу вывезти, -- сказал Егор Копысов, начальник ЖКХ.


Сергей Носов попросил обеспечить вывоз деревьев в соответствии с намеченным графиком.

Фотоотчет - Ураган в Нижнем Тагиле 03.06.2017


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