Почти все кварталы жилых домов в Нижнем Тагиле расчищены от поваленных деревьев

В Нижнем Тагиле полным ходом идут работы по восстановлению города после урагана. Очень сильно пострадали кварталы жилых домов.

После урагана остро стоял вопрос о скорейшей расчистке кварталов от поваленных деревьев и кусков шифера с крыш. Этот момент был затронут на совещании у главы города, которое прошло 6 июня.





Работы по расчистке кварталов проведены почти везде, проезды для машин обеспечены. Сейчас, пока, мусор складируют. Не везде есть возможность сразу вывезти, -- сказал Егор Копысов, начальник ЖКХ.



Сергей Носов попросил обеспечить вывоз деревьев в соответствии с намеченным графиком.



