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Новости Нижнего Тагила

Тагильские библиотекари удостоены премии губернатора Свердловской области за внедрение проектов для детей-инвалидов

6 июня 2017, 12:20Добавить новость
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Участники творческого коллектива Центральной городской библиотеки удостоены губернаторской премии в номинации «За успехи в разработке и внедрении инновационных проектов в библиотечной сфере». Все представленные тагильскими библиотекарями проекты направлены на работу с детьми-инвалидами.

По итогам работы за 2016 год библиотекари из Нижнего Тагила удостоены премии губернатора Свердловской области. Центральная библиотека создала и продолжает успешно развивать проект «Абилитация детей с ОВЗ в библиотеке через чтение и творческое развитие». Творческий коллектив, продолжая проект «Особым детям – особые книги», продолжает работу с детьми с ОВЗ в новых направлениях.

 

Специалисты библиотеки уже настолько широко развили свою деятельность, что в городе Центральная библиотека воспринимается как единый центр работы с детьми-инвалидами.

В новом проекте несколько направлений: освоение пластилиновой живописи, занятия в технике песочной терапии, общение с животными с использованием методов канистерапии и чтения вслух, мультипликация.

В работе проекта принимают участие городская администрация и спонсоры, помогающие обеспечить материальную базу проводимой с детьми работы.

Напомним, в ЦГБ относительно недавно стартовал новый проект – «Театр за столом», привлекший тагильчан с ОВЗ разных возрастов. 

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