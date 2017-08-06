| регистрация
Новости Нижнего Тагила

Онлайн-трансляция сложной операции с участием 35 хирургов прошла в Екатеринбурге (ФОТО)

6 августа 2017, 11:00Добавить новость
больница,город,Екатеринбург,здоровье,медицина,Свердловская область,спорт,трансляция,онлайн,хирурги
35 хирургов из различных регионов страны стали участниками сложной операции на коленном суставе, которую провели в прямом эфире из клиники «УГМК-Здоровье» в Екатеринбурге.

Операцию и одновременно мастер-класс для 35 хирургов из различных регионов России в режиме видеоконференции проводил Виктор Муханов, хирург клиники «УГМК-Здоровье». Врачи могли в прямом эфире задавать интересующие вопросы и получать комментарии о ходе операции.

Уникальность и сложность операции заключалась в том, что проводилась она без разрезов (так называемым, артроскопическим способом). В результате применения такой технологии, на теле пациента не остаётся шрамов, а реабилитационный период сокращается вдвое. Проведение операции артроскопическим способом на коленных и плечевых суставах чаще применяется при спортивных травмах.


Подобный метод оперирования применяется в России с 2011 года, но чаще его используют в клиниках Москвы и Санкт-Петербурга. Опыт екатеринбургских хирургов может быть использован для внедрения подобной технологии на Урале.

Всего на базе клиники планируется проведение 150 подобных операций, сообщает Znak.com.

 

больница,город,Екатеринбург,здоровье,медицина,Свердловская область,спорт,трансляция,онлайн,хирургибольница,город,Екатеринбург,здоровье,медицина,Свердловская область,спорт,трансляция,онлайн,хирургибольница,город,Екатеринбург,здоровье,медицина,Свердловская область,спорт,трансляция,онлайн,хирурги

Фото: Znak.com

© TagilCity.ru
Подписаться на новости в личных сообщениях
Сняли на фото или видео интересное происшествия или мероприятия? Произошло важное событие? Сообщите новость редакции TagilCity.ru!
Сообщить новость
Контакты редакции:
Нижний Тагил, ул. Папанина, 7
+7(3435) 499-334
метки , , , , , , , , ,

Читайте также:

Массовый медосмотр «Марафон здоровья» стартовал в Свердловской области
10 июля, 08:00
2 0
Труп выпавшего из окна жителя Екатеринбурга пролежал во дворе 3 часа (ФОТО)
6 июля, 08:15
1 2
Женщина скоропостижно умерла на станции метро «Чкаловская» в Екатеринбурге
12 июня, 09:45
1 1

Lentainform

Загрузка...
Пожалуйста, или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий
 
Показов: 139
Подписаться на новости