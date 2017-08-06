Онлайн-трансляция сложной операции с участием 35 хирургов прошла в Екатеринбурге (ФОТО)

Операцию и одновременно мастер-класс для 35 хирургов из различных регионов России в режиме видеоконференции проводил Виктор Муханов, хирург клиники «УГМК-Здоровье». Врачи могли в прямом эфире задавать интересующие вопросы и получать комментарии о ходе операции.



Уникальность и сложность операции заключалась в том, что проводилась она без разрезов (так называемым, артроскопическим способом). В результате применения такой технологии, на теле пациента не остаётся шрамов, а реабилитационный период сокращается вдвое. Проведение операции артроскопическим способом на коленных и плечевых суставах чаще применяется при спортивных травмах.



Подобный метод оперирования применяется в России с 2011 года, но чаще его используют в клиниках Москвы и Санкт-Петербурга. Опыт екатеринбургских хирургов может быть использован для внедрения подобной технологии на Урале.



Всего на базе клиники планируется проведение 150 подобных операций, сообщает Znak.com.

Фото: Znak.com