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Новости Нижнего Тагила

ФОМС обвиняется в покупке квартир своим сотрудникам и нарушении законодательства

6 сентября 2017, 07:00Добавить новость
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Фонд обязательного медицинского страхования РФ был официально обвинен в трате средств на квартиры и премии для сотрудников. Об этом заявили в Генпрокуратуре, подтвердив подлинность представления надзорного ведомства, которое оказалось в распоряжении редакции РБК. ФОМС обвиняется также в ряде других нарушений.

Отметим, что именно ФОМС является главным источником обеспечения финансами здравоохранения в РФ. 1,7 трлн рублей из общего бюджета на здравоохранение (2 трлн руб) – в распоряжении фонда. В свою очередь, бюджет ФОМС пополняется за счет отчислений с зарплаты граждан (5,1%) и отчислений регионов.

Прокуратура выяснила, что двое руководителей, которые изначально не нуждались в улучшении жилплощади, получили от Фонда в общей сумме 18,8 млн рублей. Отметим, что сотрудники фонда имеют право получать субсидии на жильё, однако в случае нуждаемости, подтверждаемой документами. Также двое сотрудников были премированы на общую сумму более полутора миллионов рублей. По данным фактам Генпрокуратура проводит проверки. 


Другая претензия – отказ платить медицинским сотрудникам, переехавшим в сёла для работы. Двое работников из Смоленской области и пятеро из Республики Бурятия недополучили в общей сумме 6 миллионов рублей в рамках программы по привлечению в сёла.

Еще нарушения ФОМС – финансирование мероприятий по информатизации, не предусмотренных планом, и закупка «старых» полисов обязательного медстрахования в 45 регионах России. В первом случае, на ежедневный мониторинг СМИ было потрачено 9,6 млн рублей, однако, пишет РБК, данные используются не в полной мере, не считая негатива о ФОМСе. Во втором случае: пластиковые карты были закуплены на общую сумму 2,5 млн рублей, однако, как поясняется, «без надлежащей проверки достоверности информации». Отметим, эти полисы работали только в Свердловской, Иркутской области, Чувашии и Москве.

Вкупе со всеми претензиями отмечается, что ФОМС не открыт в плане предоставления информации о проверках, полномочиях, статистике.

В Генпрокуратуре уверены, что Фонд обязательного медицинского страхования не справляется с контролирующей функцией, т.е. не следит за выплатами по пени, не организовывает необходимые проверки, из-за чего некоторые больницы приписывают себе лишних пациентов.

 
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