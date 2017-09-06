ФОМС обвиняется в покупке квартир своим сотрудникам и нарушении законодательства

Отметим, что именно ФОМС является главным источником обеспечения финансами здравоохранения в РФ. 1,7 трлн рублей из общего бюджета на здравоохранение (2 трлн руб) – в распоряжении фонда. В свою очередь, бюджет ФОМС пополняется за счет отчислений с зарплаты граждан (5,1%) и отчислений регионов.



Прокуратура выяснила, что двое руководителей, которые изначально не нуждались в улучшении жилплощади, получили от Фонда в общей сумме 18,8 млн рублей. Отметим, что сотрудники фонда имеют право получать субсидии на жильё, однако в случае нуждаемости, подтверждаемой документами. Также двое сотрудников были премированы на общую сумму более полутора миллионов рублей. По данным фактам Генпрокуратура проводит проверки.



Другая претензия – отказ платить медицинским сотрудникам, переехавшим в сёла для работы. Двое работников из Смоленской области и пятеро из Республики Бурятия недополучили в общей сумме 6 миллионов рублей в рамках программы по привлечению в сёла.



Еще нарушения ФОМС – финансирование мероприятий по информатизации, не предусмотренных планом, и закупка «старых» полисов обязательного медстрахования в 45 регионах России. В первом случае, на ежедневный мониторинг СМИ было потрачено 9,6 млн рублей, однако, пишет РБК, данные используются не в полной мере, не считая негатива о ФОМСе. Во втором случае: пластиковые карты были закуплены на общую сумму 2,5 млн рублей, однако, как поясняется, «без надлежащей проверки достоверности информации». Отметим, эти полисы работали только в Свердловской, Иркутской области, Чувашии и Москве.



Вкупе со всеми претензиями отмечается, что ФОМС не открыт в плане предоставления информации о проверках, полномочиях, статистике.



В Генпрокуратуре уверены, что Фонд обязательного медицинского страхования не справляется с контролирующей функцией, т.е. не следит за выплатами по пени, не организовывает необходимые проверки, из-за чего некоторые больницы приписывают себе лишних пациентов.