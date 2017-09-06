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Проект медицинского наукограда в Екатеринбурге получит поддержку Правительства РФ

6 сентября 2017, 06:05Добавить новость
бюджет,город,Екатеринбург,здоровье,медицина,строительство,куйвашев,Академический
Врио губернатора Свердловской области Евгений Куйвашев и премьер-министр Дмитрий Медведев обсудили вопросы здравоохранения Урала. По итогам встречи проект медицинского кластера в Екатеринбурге получил поддержку правительства.

5 сентября состоялась встреча премьер-министра РФ Дмитрия Медведева и врио губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева. Главным на встрече стало обсуждение развития здравоохранения в Свердловской области. Премьер-министру был презентован проект строительства медицинского наукограда в Екатеринбурге.

Медицинский кластер планируется построить в Академическом микрорайоне города. На территории наукограда будут размещены Уральский государственный медицинский университет, Институт клеточных технологий и Научно-исследовательский институт охраны материнства и младенчества.

Дмитрий Медведев отметил важность строительства в столице области подобного медицинского кластера. Премьер-министр пообещал тщательно изучить проект и подумать о возможных формах его поддержки, передаёт Rupolit.net.

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