Проект медицинского наукограда в Екатеринбурге получит поддержку Правительства РФ

5 сентября состоялась встреча премьер-министра РФ Дмитрия Медведева и врио губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева. Главным на встрече стало обсуждение развития здравоохранения в Свердловской области. Премьер-министру был презентован проект строительства медицинского наукограда в Екатеринбурге.
Медицинский кластер планируется построить в Академическом микрорайоне города. На территории наукограда будут размещены Уральский государственный медицинский университет, Институт клеточных технологий и Научно-исследовательский институт охраны материнства и младенчества.
Дмитрий Медведев отметил важность строительства в столице области подобного медицинского кластера. Премьер-министр пообещал тщательно изучить проект и подумать о возможных формах его поддержки, передаёт Rupolit.net.
Проект медицинского наукограда в Екатеринбурге получит поддержку Правительства РФ6 сентября 2017, 06:05Добавить новость
5 сентября состоялась встреча премьер-министра РФ Дмитрия Медведева и врио губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева. Главным на встрече стало обсуждение развития здравоохранения в Свердловской области. Премьер-министру был презентован проект строительства медицинского наукограда в Екатеринбурге.
Нижний Тагил, ул. Папанина, 7
+7(3435) 499-334
pressa@tagilcity.ru