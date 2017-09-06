Сильные заморозки до -3 градусов ожидаются в Нижнем Тагиле 8 сентября

Экстренное предупреждение поступило от уральского управления гидрометеорологии. Ночью с 7 на 8 сентября и утром 8 сентября в Нижнем Тагиле ожидается похолодание от 0 до -3оС. Заморозки возможны в воздухе и на поверхности почвы.

В этот период увеличится риск возникновения простудных заболеваний у тагильчан. Возможно появление гололеда на тротуарах и проезжей части в ночные и утренние часы. Не исключены также перебои в работе техники вне помещений, сообщает единая дежурно-диспетчерская служба Нижнего Тагила.