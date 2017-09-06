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Новости Нижнего Тагила

Сильные заморозки до -3 градусов ожидаются в Нижнем Тагиле 8 сентября

6 сентября 2017, 19:20Добавить новость
город,здоровье,Нижний Тагил,погода,экология,заморозки,гололед
Гидрометеоцентр предупреждает тагильчан о грядущих заморозках до -3 градусов. На дорогах возможен гололед.

Экстренное предупреждение поступило от уральского управления гидрометеорологии. Ночью с 7 на 8 сентября и утром 8 сентября в Нижнем Тагиле ожидается похолодание от 0 до -3оС. Заморозки возможны в воздухе и на поверхности почвы.

 

В этот период увеличится риск возникновения простудных заболеваний у тагильчан. Возможно появление гололеда на тротуарах и проезжей части в ночные и утренние часы. Не исключены также перебои в работе техники вне помещений, сообщает единая дежурно-диспетчерская служба Нижнего Тагила.

 
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