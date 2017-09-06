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Новости Нижнего Тагила

Школы эко-журналистов и студенческий туризм появятся в Свердловской области

6 сентября 2017, 16:05Добавить новость
Нижний Тагил,Свердловская область,экология,движение,Николай Дроздов,природа,охрана,соглашение,просвещение,заповедники,парки,туризм

На Среднем Урале будут реализовываться программы по эко-просвещению при поддержке экологического движения «Живая планета». Председателем организации является академик и известный российский телеведущий Николай Дроздов.

Между Департаментом молодежной политики Свердловской области и региональной общественной организацией «Уральская Экологическая инициатива» подписано соглашение о сотрудничестве. Благодаря этому, в регионе будут развиваться экологический студенческий туризм, создана единая интернет платформа для особо охраняемых природных территорий, заповедников и парков, пишет JustMedia.

 

Также, в ближайшем будущем у сторон есть планы по открытию школ эко-журналистов. Концепция образовательных учреждений уже разработана на Урале. Известно, что уже поданы заявки из учебных заведений Нижнего Тагила, Екатеринбурга, Каменска-Уральского и Первоуральска. Помимо этого, будут открыты коррпункты, с помощью которых будет продвигаться эко-движение в медиасфере.

 

 
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