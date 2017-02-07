Бесплатная стерилизация животных пройдёт в Нижнем Тагиле с 23 по 26 февраля

В Нижнем Тагиле проводится акция в честь дня всемирной стерилизации животных. Она направлена на питомцев той категории людей, которые сами не имеют финансовой возможности оплатить такую операцию. Акция пройдёт с 23 по 26 февраля.

WORLD SPAY DAY – день всемирной стерилизации животных. Это начинание поддержали в Москве, в Санкт-Петербурге, в Перми, некоторых Екатеринбургских клиниках и многих других городах.

Однако в ветеринарных учреждениях Нижнего Тагила такого нет. Обычно эта акция продолжается один-два дня, но в нашем городе это время было увеличено вдвое, -- рассказала зоозащитник Диана Гордеева.

Несмотря на большие сроки, попасть на процедуру остаётся непросто. Заинтересованные люди очень оперативно бронируют время.





Мы, конечно, потребности всех удовлетворить не можем, но на крайний случай существует ещё и льготная стерилизация. Перечень записавшихся не окончателен. До начала акции еще более двух недель и за это время некоторые места могут освободиться. Нужно звонить, узнавать и записываться, -- пояснила Диана Гордеева.

Зоозащитники хотят помочь как можно большему количеству людей, однако всё-таки их возможности ограничены.