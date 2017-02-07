Число заболевших туберкулезом выросло в Нижнем Тагиле в 2016 году на 17%

На прошедшем заседании вневедомственной комиссии в администрации Нижнего Тагила подвели итоги за 2016 год по распространению туберкулеза среди населения города. Обсуждались меры по ограничению распространения заболевания, сообщается на официальном сайте города.

На проведенном заседании комиссии Валерий Суров обратил внимание руководителей профильных медицинских учреждений на необходимость создания программы по финансированию из средств региона и разъяснения по обеспечению туберкулезных больных лекарствами. Принято решение – направить в министерство здравоохранения области соответствующее письмо.





На 1 января 2016 года было зарегистрировано 796 случаев инфекции и 804 заболевших - на начало этого года.Проблема увеличения случаев заболеваемости туберкулезом в Нижнем Тагиле осложнена тем, что почти половина больных имеют неизлечимую форму заболевания: в их организме сформировалась устойчивость к антибиотикам.





Отмечалось, что Нижний Тагил является одним из немногих городов Свердловской области, который получает деньги из муниципального бюджета на поддержку больных туберкулезом. Члены заседания решили организовать выездное заседание в Сухоложском поселке, где находится дом для проживания больных туберкулезом.