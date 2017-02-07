Отношение россиян к донорству органов в последнее время улучшилось

Главный трансплантолог Минздрава РФ поделился своими впечатлениями о том, что происходит в последнее время в области донорства, и как меняется отношение россиян и врачей к данной проблеме.

Как сообщил газете «Известия» профессор Сергей Готье, в области трансплантологии в России произошли ощутимые изменения. Ранее недостаток правовых поправок в законе и не профессиональная подготовка врачей приводила к тому, что донорские органы просто пропадали.



Сейчас наметился значительный рост числа операций по трансплантации человеческих органов.





Только в прошлом году, если сравнить с 2015 годом, число таких операций увеличилось на 14,8%. Повлияло на изменение ситуации в отечественной трансплантологии и изменение отношения людей к этому, а также увеличение финансирования в данной области медицины. Растет и число лицензированных больниц, которые могут осуществлять операции такого рода.





Согласно данным Минздрава РФ, в 2016 году трансплантологи спасли жизни 1 703 человек.