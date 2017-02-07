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Отношение россиян к донорству органов в последнее время улучшилось

7 февраля 2017, 20:05Добавить новость
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Главный трансплантолог Минздрава РФ поделился своими впечатлениями о том, что происходит в последнее время в области донорства, и как меняется отношение россиян и врачей к данной проблеме. 

Как сообщил газете «Известия» профессор Сергей Готье, в области трансплантологии в России произошли ощутимые изменения. Ранее недостаток правовых поправок в законе и не профессиональная подготовка врачей приводила к тому, что донорские органы просто пропадали.

Сейчас наметился значительный рост числа операций по трансплантации человеческих органов.

Только в прошлом году, если сравнить с 2015 годом, число таких операций увеличилось на 14,8%. Повлияло на изменение ситуации в отечественной трансплантологии и изменение отношения людей к этому, а также увеличение финансирования в данной области медицины. Растет и число лицензированных больниц, которые могут осуществлять операции такого рода.

Согласно данным Минздрава РФ, в 2016 году трансплантологи спасли жизни 1 703 человек.

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