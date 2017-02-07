Тараканы и вши атакуют школу №17 в Екатеринбурге (ФОТО)

Бывшая уборщица Оксана рассказала журналистам JustMedia о том, что когда она работала в школе, тараканы буквально залезали на обувь. Сейчас в школу ходит ее сестра, и ситуация, по словам девочки, не меняется - тараканов находят даже в супе. А в начальных классах у некоторых школьников были обнаружены вши.





Травля насекомых собственными силами не принесла результата. На наём специалистов школа выделить денег не может - дорого.





Тем не менее жалоб Роспотребнадзор от школьников и их родителей не получал. В ведомстве отметили, что только в случае прямого запроса и не от анонимного лица будут приниматься решения о проверке.