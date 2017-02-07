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Новости Нижнего Тагила

Тараканы и вши атакуют школу №17 в Екатеринбурге (ФОТО)

7 февраля 2017, 08:10Добавить новость
город,дети,Екатеринбург,здоровье,нарушение,проверка,Роспотребнадзор,Россия,Свердловская область,школа,школьники
Школу №17 в Екатеринбурге атакуют тараканы и вши. Об этом рассказывают и ученики, и экс-персонал.

Бывшая уборщица Оксана рассказала журналистам JustMedia о том, что когда она работала в школе, тараканы буквально залезали на обувь. Сейчас в школу ходит ее сестра, и ситуация, по словам девочки, не меняется - тараканов находят даже в супе. А в начальных классах у некоторых школьников были обнаружены вши.

Травля насекомых собственными силами не принесла результата. На наём специалистов школа выделить денег не может - дорого.

Тем не менее жалоб Роспотребнадзор от школьников и их родителей не получал. В ведомстве отметили, что только в случае прямого запроса и не от анонимного лица будут приниматься решения о проверке.

 

город,дети,Екатеринбург,здоровье,нарушение,проверка,Роспотребнадзор,Россия,Свердловская область,школа,школьники
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